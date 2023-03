Das Haus der Flüsse in Havelberg beteiligt sich am bundesweiten Forschungsprojekt „Flow“ und fragt, wer mitwirken möchte.

Auch Kinder haben am Haus der Flüsse in Havelberg Spaß, Lebewesen in Gewässern zu erkunden. Für das Forschungsprojekt "Flow" sind Interessierte ab 15 Jahren gefragt.

Havelberg - vs/as

Wie steht es um kleine Fließgewässer in Deutschland? Das will das Forschungsprojekt „Flow“ (engl. für Strom/Fluss) herausfinden und setzt dafür auf die Mitwirkung der Bürger. Das Haus der Flüsse in Havelberg beteiligt sich daran und ruft Interessierte zum Mitmachen auf.

„Flow“ ist ein sogenanntes Citizen-Science-Projekt, das vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland BUND, dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und dem Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung Halle-Jena-Leipzig getragen wird. Der ökologische Zustand kleiner Fließgewässer wird untersucht, zum Beispiel auf die Pestizidbelastung. Mit der Beteiligung von Bürgern wird mehr Wissen über Fließgewässer und Bäche verbreitet und damit Verständnis für diese wichtigen Ökosysteme geschaffen werden, heißt es zum Ziel des Projektes.

Nachdem 2021 die ersten Voruntersuchungen und 2022 die erste Messkampagne liefen, startet jetzt die zweite Messkampagne. Drei Komponenten werden gemessen/untersucht: Gewässerstrukturgüte, Chemisch-physikalische Parameter, Bewertung von Makrozoobenthos (im Gewässer lebende Kleintiere wie Libellen, Wasserkäfer, Schnecken, Eintags-, Stein-, Köcherfliegen). Dabei geht man nach einer bundesweit standardisierten Vorgehensweise vor, damit die Daten bei der Endauswertung vergleichbar sind. Darauf aufbauend könnten dann lokale und regionale Maßnahmen zum Gewässerschutz abgeleitet werden, um sicherzustellen, dass die Fließgewässer langfristig erhalten und nachhaltig genutzt werden.

Meldeschluss ist am 31. März

„Wir suchen Freiwillige, mit denen wir ein Gewässer in oder um Havelberg untersuchen wollen“, sagt Jella Schnirch, Mitarbeiterin im Haus der Flüsse. Die Gruppe soll zwischen 5 und 15 Teilnehmer groß sein. Mitmachen können alle ab einem Alter von 15 Jahren. Vorwissen ist nicht erforderlich. Interesse an der Thematik Gewässer und deren Lebewesen sowie wissenschaftlichen Felduntersuchungen sollte vorhanden sein. Oft beteiligen sich Naturschützer, Angler, Studenten und Naturfreunde an solchen Projekten. Neue Interessierte sind willkommen. Es wird mindestens einen Untersuchungstermin zwischen Mitte Mai und Mitte Juni geben, am besten noch einen zweiten davor im April. Wer mitmachen möchte, kann sich bis 31. März unter 039387/725632 oder 039387/609976 melden.