Staßfurt/Brumby. - Sie kamen aus allen Richtungen: Am Sonntag war Salzlandradeltag. In der Nacht zuvor regnete es vielerorts. Am Sonntagfrüh starteten die Salzlandradler bei 10 bis 12 Grad, glücklicherweise ohne Regen. Auf 15 geführten Touren kamen die Teilnehmer, ob als Familie, Paar oder Einzelperson aus allen Himmelsrichtungen des Salzlandkreises auf das Firmengelände der Energie Mittelsachsen GmbH (EMS) in Brumby.

