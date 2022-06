Hausärzte impfen im Akkord die Einwohner im Elb-Havel-Winkel

Impftermin am Mittwoch im Seniorenheim am Dom in Havelberg. Annette Gilbrich gibt hier Bewohnerin Edeltraud Hampe die Boosterimpfung.

Elb-Havel-Winkel - In der Arztpraxis von Dr. Karsten Gilbrich in Klietz geben sich Impfwillige in dieser Woche die sprichwörtliche Klinke in die Hand. Allein am Mittwoch waren es 147, die sich gegen Corona impfen ließen, am Donnerstag noch mal so viele. Mit dem rasanten Ansteigen der Inzidenzen nimmt das Interesse am Impfen zu. Das spüren alle Hausärzte im Elb-Havel-Winkel. Ob sie den Ansturm auf ihre Praxen bewältigen können?