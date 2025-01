Die Premiere für das süße Gebäck aus Havelberg ist gelungen. Es schmeckt nd erfüllt in der Weihnachtszeit einen guten Zweck.

Havelberg: Domstollen darf 2025 wieder in altem Keller reifen

Der im Keller des Pfarrhauses in Havelberg gereifte Domstollen ist in der Weihnachtszeit gut angekommen.

Havelberg. - Es war eine recht spontane Idee im vorigen Jahr, ähnlich dem Halberstädter Domstollen auch in Havelberg das Gebäck für einen guten Zweck anzubieten. Dompfarrer Teja Begrich und Bäckermeister Daniel Wittstock setzten den Gedanken in die Tat um – der eine stellte seinen Keller zur Verfügung, der andere war in der Backstube tätig.