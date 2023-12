Havelberg. - Das hat bei ihm selbst, seinen Eltern und seinem ein Jahr jüngeren Bruder für große Freude gesorgt. Denn Karl Ladwig ist mit seinen gerade mal acht Jahren Sportler des Jahres in der Abteilung Leichtathletik des SV 90 Havelberg. Entscheidend dafür waren mehrere Teilnahmen an verschiedenen Meisterschaften und anderen Sportwettkämpfen, wo er die für diesen Titel notwendigen Punkte sammeln konnte. Außerdem ist er in der Staffel der Jungen in der Altersklasse 10 zusammen mit Franz Will, Richard Riek und Jaymen Villwock neuen Kreisrekord gelaufen.

Eltern entdeckten ihren Sohn für die Leichtathletik

Seit gut einem Jahr ist Karl Ladwig, der in Schönhausen wohnt, Mitglied beim SV 90 Havelberg. „Meine Eltern haben mich für die Leichtathletik entdeckt“, erzählt er. „Nachdem ich bei einem Bismarck-Lauf in Schönhausen Zweiter geworden bin, haben sie mich in Havelberg angemeldet.“ Und das gleichzeitig auch für Bruder Fritz getan. Dass die beiden Jungs immer pünktlich zum Training nach Havelberg kommen und danach wieder zurück nach Schönhausen haben sich die Eltern Steffi und Ronny Ladwig zur Aufgabe gemacht. Sprintstrecken, Weitsprung und den 800-Meter-Lauf mag Karl am liebsten und hat dort auch schon so einige Siege einfahren können. Und das möchte der Drittklässler auch in Zukunft so beibehalten.

„Sport ist einfach sein Leben“, sagt Steffi Ladwig. Und meint damit auch das Fußballspielen ihres Sohnes in der F-Jugend von Lok Stendal. „Zu Hause hat er praktisch immer einen Ball in der Hand, um zusammen mit seinem Bruder auf dem Hof zu bolzen. Und im Wald wird das Laufen geübt.“

Was sich Karl vom Weihnachtsmann wünscht? „Neue Fußballschuhe gehören dazu“, verrät er.