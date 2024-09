Havelberg. - „Zu Beginn hatten wir ein leeres Blatt Papier und eine Idee“, sagt Florian Lewerken. „In enger Zusammenarbeit mit der Havel-Therme in Werder haben wir das Saunaschiff dann hier entwickelt und gebaut.“ Der Geschäftsführer der Kiebitzberg Schiffswerft in Havelberg schaut Mittwochvormittag auf das fertige Schiff. Es hängt an zwei Kränen. Gleich wird es per Stapelhub aufs Wasser gehoben.

