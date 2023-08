Am Sonnabend, 26. August 2023, fahren in Havelberg kleine und große Boote in den Winterhafen ein. Höhepunkt ist ein gigantisches Feuerwerk mit viel Musik.

Havelberg - Wenn Dutzende buntgeschmückte Boote von der Havel aus in den Havelberger Hafen einfahren, ist es wieder so weit: Der Havelberger Bootskorso lockt viele Besucher aus nah und fern ans Wasser. Die Uferpromenade verwandelt sich in eine Festmeile.

Am Sonnabend, 26. August, steigt die große Party – mit der alljährlich die Festwoche in der Hansestadt eingeläutet wird. Denn am Donnerstag darauf (31. August) wird der Havelberger Pferdemarkt eröffnet und zieht die Fans des Volksfestes ins Festgelände im Mühlenholz. Bereits am Montag öffnen die Handelsplätze und die Flächen füllen sich.

Ganz im Zeichen von 1075 Jahren Havelberg

Der Bootskorso steht in diesem Jahr im Zeichen des 1075-jährigen Stadtjubiläums. Zwar zeugen historische Belege davon, dass die Stadt sogar zwei Jahre älter ist, doch soll der Stadtgeburtstag mit dem Bootskorso gewürdigt werden. 1998 standen 1050 Jahre auf Basis der Ersterwähnung von 948 im Mittelpunkt und es wurde das ganze Jahr über gefeiert.

Inzwischen gab es weitere Untersuchungen auch durch den brandenburgischen Domarchivar Uwe Czubatynski, wonach König Otto bereits am 9. Mai 946 das Bistum Havelberg gegründet hat. Basis dafür sind Abschriften in Archiven – dort spielt aber immer wieder auch die Zahl 948 eine Rolle, so dass es keine hundertprozentige Aussage zum Stadtjubiläum Havelbergs gibt.

Frei nach dem Motto, man sollte die Feste feiern wie sie fallen, steht also der Bootskorso unter dem Motto 1075 Jahre Havelberg. Dafür haben sich Ordnungsamt und die Pyrotechniker aus Goslar Gedanken für das musikalische Feuerwerk gemacht, das dieses Mal den Höhepunkt im Festprogramm darstellt. Die Besucher dürfen sich auf ein gigantisches Spiel von Schwimmfontänen, Vulkanen, Sonnenrädern, Regenbogen und anderem mehr bei diesem Boden- und Höhenfeuerwerk freuen. Dieses wird zum einen von der Havelstegbrücke aus gezündet, zum anderen vom Parkplatz in der Elbstraße aus.

20 Minuten sind dafür eingeplant, berichtet Ordnungsamtsleiter André Gerdel. Ein Feuerwerksdom bildet das Finale und die Zahl 1075 wird auch eine Rolle spielen. Das alles untermalt mit Musik unter anderem von Pink, Mark Petri, Invincible, Jose Carreras und Sarah Brightman und auch der „Fluch der Karibik“ ist mit von der Partie.

Viel Musik gibt es beim Bootskorso bereits ab dem Nachmittag. Los geht’s an der Uferpromenade im Bereich der Touristinfo um 16 Uhr, wo der Shanty Chor Berlin den Auftakt für das maritime Fest gibt.

Partymusik, Sambaklänge und Seemannslieder

Im Wechsel mit der Berliner Band Right Now und später dem deutsch-brasilianischen Ensemble Sapucaiu no Samba ist bis in die Abendstunden hinein für gute Unterhaltung gesorgt. Letzteres ist ein vor 25 Jahren in Berlin gegründetes Kulturprojekt, das mit Trommlern und Tänzern für tolle Stimmung sorgt. Der Shanty Chor unterhält mit Seemannsliedern, während Right Now dem Publikum mit den bekanntesten Party-Hits einheizen will. Sie sind deutschlandweit mit ihren Konzerten unterwegs.

Um 21 Uhr startet dann auf der Havel der Bootskorso und am Slawenspielplatz auf der Landzunge der Stadtinsel setzt sich der Fackelumzug in Bewegung. Wenn beide im beziehungsweise am Winterhafen eintreffen, wird die große Wassertombola ausgewertet, bei der auf die Kapitäne in den bunt geschmückten Booten tolle Preise warten. Die Lose dafür gibt es in der Touristinformation zu kaufen. Gegen 21.30 Uhr wird dann das gigantische musikalische Feuerwerk gestartet. Der Abend klingt im Festzelt mit Livemusik aus.

Kurzweil für Kinder auf dem Slawenspielplatz in Havelberg

Für die jüngsten Festbesucher gibt es auf dem Slawenspielplatz auch in diesem Jahr wieder Kurzweil mit Kinderschminken, Malwerkstatt, Hüpfburgen, XXL-Bällebad, Kickerwand und Kegelbahn. Bereits ab 14 Uhr sind sie dort willkommen. Auch an Essen und Trinken ist gedacht und ein DJ sorgt für Musik. Den Startschuss zu Bootskorso und Fackelumzug gibt um 21 Uhr traditionell die historische Böllerkanone der Schützengilde Havelberg von 1849.

Für Samba-Klänge sorgt auch auf dem Spielplatz die Sambaschule aus Berlin. Die Tänzer und Trommler begleiten den Fackelumzug zudem zum Hafen.

Standfestigkeit ist wieder beim Fischerstechen gefragt. Archivfoto: Andrea Schröder

Seit einiger Zeit gehört das Fischerstechen zum Bootskorso dazu. Die vierte Auflage startet am Sonnabend bereits am Vormittag mit den Vorkämpfen im Bereich der Spülinsel am Steg der Ruderriege und des Wassersportvereins. Beide Vereine übernehmen wieder den organisatorischen Part. Bisher sind zehn Mannschaften angemeldet. Darunter die Sieger aus dem Vorjahr, die ihren Pokal verteidigen wollen. Anmeldungen (ab 18 Jahre) sind auch noch spontan am Sonnabend bis 9 Uhr möglich, wenn die Einweisung für die Teilnehmer beginnt. Ansonsten telefonisch unter 0162/9704894 und in der Touristinformation. Auf der Stadtseite im Internet gibt es die Anmeldeformulare.

Wer bleibt standfest im Boot?

Beim Fischerstechen geht es darum, dass der Stecher der jeweiligen dreiköpfigen Bootsbesatzung möglichst lange standfest bleibt und der Lanze des Gegners widerstehen kann. Wer ins Wasser fällt, hat verloren. Die Finalkämpfe finden ab 15 Uhr im Hafen im Bereich der Uferstraße statt. Die Siegerehrung ist für 16.25 Uhr auf der Bühne in der Uferstraße vorgesehen.

Die Ausschreibung zur Versorgung hat Festwirt Thomas Holtz gewonnen, der seit 20 Jahren auch das „Bayernzelt“ auf dem Pferdemarkt betreibt. Er bringt Kinderkarussell und Riesenrad zum Bootskorso mit. Bierwagen, Grill, Knobibrot mit Schafskäse, Crêpes und Eis gehören zum Angebot am Sonnabend. „Havelberg ist immer schön. Ich freue mich, viele alte Bekannte wieder zu treffen.“ Für Dienstagabend, spätestens Mittwoch ist die Anreise geplant. Mit dem Aufbau wollen Thomas Holtz und sein Team am Donnerstag beginnen.