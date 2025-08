Nach Brückenschlag: A14-Trasse im Kreis Stendal nimmt Form an

An der künftigen A14 kurz vor Rochau im Norden von Sachsen-Anhalt wird derzeit an einer der 17 neuen Brücken für die Autobahn gebaut.

Rochau. - Während in den vergangenen Wochen öffentlich über die Kosten und einen möglichen Baustopp diskutiert wurde, sind die Arbeiten an der A14 im Landkreis Stendal bei Rochau ununterbrochen fortgesetzt worden. Mit dem Bau einer neuen Brücke zeigt sich nun deutlich, wo die vierspurige Trasse in Zukunft verlaufen wird.