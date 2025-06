Wie es mit dem Schulcampus in Havelberg weitergeht, ist Thema im Stadtrat. Eine europaweite Ausschreibung ist vorgesehen.

Baugeschehen in der Hansestadt

Havelberg. - Was an baulichen Dingen aktuell in der Stadt Havelberg und ihren Ortschaften läuft beziehungsweise vorbereitet wird, darüber hat Bürgermeister Mathias Bölt (parteilos) den Stadtrat informiert. Dabei war auch der Schulcampus ein Thema.