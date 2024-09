In Absprache mit der Polizei hat Havelberg die Regeln für den Pferdemarkt erweitert.

Wie hier beim Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal dürfen Polizei und Sicherheitsbehörden auch beim Pferdemarkt in Havelberg anlassunabhängig Kontrollen vornehmen.

Havelberg. - Auf dem Pferdemarkt mal eben eine alte Axt gekauft oder ein neues Küchenmesser? Das ist möglich. Jedoch nur unter bestimmten Bedingungen. Angesichts der blutigen Messerattacke auf dem Stadtfest in Solingen mit drei Toten und mehreren Verletzten wurden bereits zum Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal am vorigen Wochenende und nun auch für den Havelberger Pferdemarkt die Sicherheitsvorkehrungen erhöht.