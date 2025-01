Das Biosphärenreservat Mittelelbe zeigt in Havelberg, wie Umweltschutz funktionieren kann. Das Haus der Flüsse feiert 2025 ein Jubiläum.

Philipp Ritzmann plant mit seinem Team auch für das neue Jahr wieder etliche Veranstaltungen, die Einheimische und Touristen in das Haus der Flüsse in Havelberg locken.

Havelberg. - Natur- und Umweltschutz ganz praktisch ist in Havelberg in verschiedenen Bereichen zu erleben. Kein Wunder: Teile der Stadt sowie der Region liegen in Natur- und Landschaftsschutzgebieten. Im Einklang mit der Natur zu leben, ist für die Menschen hier seit langem ein Thema. Mit der Biosphärenreservatsverwaltung Mittelelbe gibt es eine Institution, die Verbindungen herstellt, damit Natur, Wirtschaft und Tourismus gemeinsam existieren und auch voneinander profitieren können.