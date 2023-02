In einer spannenden Diskussion mit Landesbischof Friedrich Kramer in Havelberg wurde nachgedacht, ob Waffenlieferungen das alleinige Mittel sein sollen, um Frieden für die Ukraine zu erreichen.

Havelberg - Mit der Predigtreihe „Leiden_schaftlich für Frieden“ sind in der aktuellen Fastenzeit sechs Orte und Kirchen in der Prignitz verbunden. Die Evangelische Gemeinde Havelberg machte am Sonntag den Auftakt mit einem besonderen Gottesdienst im Paradiessaal am Dom zum Thema „Frieden versuchen“.