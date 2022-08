Havelberger Lehrer testen neues Spielmaterial

Die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm herrschte am Mittwoch noch in den Havelberger Schulen. Die Lehrer allerdings widmen sich seit Tagen nötigen Vorbereitungen.

Havelberg - An der Sekundarschule „Am Weinberg“ gibt es für die Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 am Donnerstag den gewohnten Ablauf zum Beginn eines neuen Schuljahres. Heißt konkret: Treff um 7.30 Uhr auf dem Schulhof, wo sie von den Klassenlehrern in Empfang genommen und in ihren jeweiligen Klassenraum geführt werden.