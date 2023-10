Auftakt am Rathaus in Havelberg für die Sammlung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Bürgermeister Mathias Bölt und Kommandeur Steffen Harloff (von rechts) stecken Geld in eine der Spendenbüchsen. Den Spendenscheck der Rekruten nimmt der Landesvorsitzende des Volksbundes Rüdiger Erben entgegen.

Foto: Andrea Schröder