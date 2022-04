Havelberger Soldat tauscht Panzer gegen Telefonhörer im Gesundheitsamt

Bis zu 150 Soldaten des Panzerpionierbataillons 803 Havelberg waren seit dem Frühjahr 2020 im Covid-Einsatz. Sie leisteten etwa in Gesundheitsämtern und Pflegeheimen Amtshilfe. Landrat Patrick Puhlmann dankt für ihren Einsatz in Stendal.

Havelberg - Andy Lange fährt normalerweise Panzer. Dafür ist der Soldat des Panzerpionierbataillons 803 Havelberg ausgebildet. Doch dann kam Corona. Die Bundeswehr wurde um Amtshilfe gebeten, um zunächst in Gesundheitsämtern zu helfen. Andy Lange tauschte den Panzer gegen den Telefonhörer. „Ich habe elf Jahre nicht am Computer gearbeitet. Aber dank meiner Kameraden habe ich mich auch daran gewöhnt“, erzählt er, als Landrat Patrick Puhlmann (SPD) zu Gast in der Elb-Havel-Kaserne ist. Er bedankt sich bei Soldaten des Pionierbataillons, die über Monate im Gesundheitsamt in Stendal geholfen haben, die Pandemie zu bewältigen.