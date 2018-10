Dass er mit 82 Jahren noch mal seine Bilder der Öffentlichkeit zeigen würde, hätte Edgar Musow aus Schollene nie gedacht.

Schollene l Nun sind einige seiner unzähligen Zeichnungen und Bilder in der Heimatscheune zu sehen. Dort in der Vitrine, wo lange die Schollener Sagen nachzulesen waren, können sich Besucher der Museumsscheune des Heimatvereins jetzt Schollener Motive ansehen – gemalt von Edgar Musow. Spontan war die Entscheidung zur Ausstellung gefallen, als Erika Gorges vom Heimatverein zu Besuch bei Edgar Musow war. Nicht nur als Hobbymaler, sondern auch als Fotograf hat er einen reichen Schatz an Schollener Geschichte aufbewahrt.

Dass ein winziger Teil seiner teilweise schon Jahrzehnte alten Bilder ausgestellt ist, freut den Senior. Aufbewahrt hat er auch seine ersten „Vogelbücher“, zusammengestellt ab der 5. Klasse. Aus Lehrbüchern hat er Vögel „unserer Heimat“ abgezeichnet – Uhu, Grünfink, Fischadler, Mäusebussard, Turmfalke, Nebelkrähe ... Edgar Musow und seine Freunde, vor allem der heute in Magdeburg lebende Helmut Stein, waren viel draußen in der Natur unterwegs – Vögel gibt es da genug zu sehen. Vor allem auch Möwen am See und Störche auf Dächern. Sie sind ein immer wieder gemaltes Motiv.

Als Schuhmacher hat der Schollener viele Jahre Schuhe repariert und gebaut. Er setzte damit die lange Familientradition fort. Denn schon sein Urgroßvater Friedrich und sein Vater Walter waren Schuhmacher. Die Maschinen und Gerätschaften stehen immer noch in der kleinen Werkstatt im Wohnhaus von Edgar Musow. Mit 83 Jahren hat er noch ein Hobby: Radfahren. Sein Ziel: jeden Monat 400 Kilometer. Dieses Jahr hat er das meistens geschafft. Erst vor kurzem ist er über 40 Kilometer Richtung Klietz und über die Dämme unterwegs gewesen. „Laufen geht nicht mehr ganz so gut. Aber man muss sich ja bewegen, da passt Radfahren durch unsere herrliche Natur ganz gut.“

Bilder Ganz alt sind die Büchlein, in denen Edgar Musow Vögel zeichnete. Foto: Anke Schleusner-Reinfeldt



Am 28. Oktober hat man noch einmal Gelegenheit, in die Heimatscheune zu gehen und sich hier all die Ausstellungsstücke und auch die Zeichnungen von Edgar Musow anzusehen. Am 1. November schließt das Museum. Wenn der Winter vorbei ist und es wieder wärmer wird, startet die neue Saison.