Heimatverein kümmert sich um Kriegerdenkmal in Neuermark-Lübars

Neuermark-Lübars - Den Opfern der beiden Weltkriege ist das Denkmal gewidmet, welches mitten im Ort an der großen Wiese in Neuermark-Lübars steht. Die Namen der Gefallenen des Ersten Weltkrieges sind an den Seiten aufgeführt, an die Toten des zweiten Krieges erinnert eine nach der Wende angebrachte Tafel.