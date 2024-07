Der neue Recyclinghof in Havelberg ist am Montag in der Genthiner Straße offiziell eingeweiht worden. Ab heute öffnet Sandra Weisener hier auch für die Bürger.

Havelberg. - Die Bürger aus Havelberg und Umgebung können sich freuen. Denn am Montag ist nach etwas mehr als dreimonatiger Bauzeit wieder ein Recyclinghof der ALS Dienstleistungsgesellschaft, die im Landkreis Stendal in Osterburg ihren Sitz hat, in Havelberg eröffnet worden. Was auch für ein mediales Interesse, selbst vom TV, sorgte.