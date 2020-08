Immer gut besucht zeigt sich der Nitzower Havelstrand an heißen Sommertagen.

Nitzow l Das war der bisher wohl heißeste Tag des Jahres. Am Sonnabend stiegen die Temperaturen bis über die 30-Grad-Marke. Auch in der Region um Havelberg. Jung und Alt suchten vor allem eins: Abkühlung.

Immer sauber und gepflegt

„Wir Nitzower können uns glücklich schätzen, so einen schönen Sandstrand an der Havel zu haben“, freute sich der Einheimische Lars Lindenthal über den recht kurzen Weg zum Badespaß. Er war am Sonnabend mit seinen vier Gästen aus Hamburg unter den Badenden anzutreffen. „Die Stelle ist einfach ideal – und was ganz wichtig ist: Sie und die Umgebung zeigen sich immer sauber und in gepflegtem Zustand. Da kommt man stets gerne hierher.“

"Das passt alles zusammen"

Lars Lindenthal nennt in dem Zusammenhang auch das kleine Beachvolleyballfeld, die Liegewiese und in etwas Abstand davon die Parkmöglichkeiten für die Autos. „Das passt alles gut zusammen. Hier fehlt eigentlich nur noch ein kleiner Imbisswagen“, fügt er mit einem Schmunzeln an. Als Scherz natürlich, denn ein solcher würde sich an dem kleinen, recht beliebten Strandbereich nicht rentieren. Darum haben sich Lars Lindenthal und seine Gäste auch einen Imbiss und Getränke für zwischendurch selbst mitgebracht.

Viele Auswärtige kommen hierher

Am Sonnabendnachmittag gegen 15 Uhr halten sich hier übrigens an die 30 Erholungsuchende auf. „Der Großteil sind immer Auswärtige. Leute, die in Nitzow zu Gast sind oder die durch Mundpropaganda von dem kleinen Badestrand erfahren haben.“

Auch die Kinder haben viel Spaß

Zu den ersteren gehört ein Ehepaar aus Magdeburg, das die Kinder in Nitzow besucht. „Wir sind zum ersten Mal hier am Strand, und uns gefällt es sehr“, ist zu erfahren. „Man muss nicht erst kilometerweit zum Baden nach Havelberg oder in einen anderen Ort fahren. Und neben den Großen haben auch die Kleinen mächtig Spaß, im Wasser zu toben.“