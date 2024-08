Ehrenamtliche Wasserwehr an der Elbe

Die Ortsgruppe der Wasserwehr Sandau wurde von der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land mit Multifunktionsjacken ausgestattet. Bürgermeisterin Steffi Friedebold übergab Jens Adamczyk und den anderen Mitgliedern der Wehr die Ausrüstung im Beisein von Thomas Knebel als zuständigen Mitarbeiter der Verbandsgemeinde und Claudia Lange (von links), Bürgermeisterin in Sandau.

Sandau. - Die Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land im Landkreis Stendal konnte der Wasserwehr in Sandau an der Elbe neue Bekleidung übergeben. Grundlage für die Wasserwehren und deren Ausrüstung ist das Hochwasserschutzkonzept. Was haben sich die Ehrenamtler vorgenommen?