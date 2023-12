Der Hundesportverein in Havelberg ist familiärer Treffpunkt für Tierfreunde aus der Region um Stendal , er bildet Schutzhunde aus und ist Gastgeber für Wettkämpfe.

Heike Vollmert aus Derben ist gern mit ihrer Schäferhündin „Nelly vom Kretzschauer Land“ zum Training für Schutzhunde in Havelberg.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Havelberg. - Es heißt, der Hund ist der beste Freund des Menschen. Im allerbesten Fall bekommt ein Hund den Status „Familienmitglied“. Der Hundesportverein in Havelberg ist seit Jahrzehnten Treffpunkt für Menschen, die Hunde an ihrer Seite mögen. Sie legen Wert darauf, dass sich die Tiere in ihren natürlichen Fähigkeiten ausleben dürfen. Ein Hund kann schützen, begleiten und sich anpassen. Das trainieren die Vereinsmitglieder mit ihren Vierbeinern, im sportlichen und im liebenswerten Miteinander von Mensch und Tier.