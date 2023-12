Mit dem Hund auf Augenhöhe sein – das sind Michael Wagner aus Havelberg und Labrador Julius seit 13 Jahren. Das ist auch das, was der Hundetrainer den Menschen in seinen Trainingseinheiten vermittelt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Havelberg. - Mensch und Hund als Team. Das ist für Michael Wagner selbstverständlich. So baut er sein Training auf, das der Havelberger als mobiler Hundetrainer anbietet. Was ihn bewog, sich mit seinem Hobby selbständig zu machen, erzählt er im Gespräch mit der Volksstimme. Es ist der Start für eine Serie, in der der Fachmann in loser Folge Tipps zum Umgang mit Hunden geben wird. Etwa, wenn es um Gefahren in der Weihnachtszeit für Hunde geht, oder worauf bei Kälte zu achten ist und weshalb sich ein Hund als Weihnachtsgeschenk nicht eignet.