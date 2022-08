Im Funkbetrieb: Kirchturmuhr in Toppel schlägt jetzt präzise

Im Havelberger Ortsteil Toppel muss die Turmuhr nicht mehr aufgezogen werden. Sie ist eine von vielen Kirchen, die am Denkmaltag (11. September) besucht werden können.

Das Läuten und die Zeitanzeige am Turm der Kirche Toppel wurden über 120 Jahre mit einem mechanischen Uhrwerk der Berliner Firma C.F. Rochlitz gesteuert. Jörg Gericke ist viele Jahre alle sechs Tage zum Aufziehen der Uhr die Kirchturmtreppen hinaufgestiegen.Max Tietze

Havelberg - Gar nicht so weit weg, und nicht nur an einem Tag im Jahr offen, sind die kleinen Kirchen Jederitz und Toppel der Evangelischen Gemeinde Havelberg. Jederitz zeigt sich seit diesem Jahr als „offene Kirche“, in Toppel gibt es damit schon gute Erfahrungen und im kleinen Haveldorf ist die Turmuhr nun digital gesteuert.