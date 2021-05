Im Kleinflugzeug Runden über Scharlibbe gedreht

Der Fluglehrer (rechts) mit seinen drei Flugschülern von der Flugschule in Ballenstedt auf dem Kleinflugplatz in Scharlibbe. Zum Auftanken ging es von dort auch einmal über Havelberg hinweg zum Flugplatz ins brandenburgische Kyritz.

Scharlibbe - „Ich war mit Flugschülern schon öfter mal kurz hier auf dem Kleinflugplatz“, berichtet Enrico Schulz. Er ist seit gut zehn Jahren Inhaber und Fluglehrer einer Flugschule in Ballenstedt (Harz). Der Kontakt nach Scharlibbe, so erzählt er, „ist durch meine eigene Ausbildung im Jahr 2007 hier entstanden, wodurch ich den hiesigen Flugplatzchef Peter Richter seit nunmehr 14 Jahren gut kenne“. Und auch die Region ringsherum so einigermaßen. „Ich weiß von den jährlichen Ultraleichttreffen in Havelberg und auch vom Pferdemarkt in dieser Stadt. Ich finde es aber auch sehr schade, dass die Corona-Pandemie der Veranstaltungsplanung immer wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Ich wäre zum Beispiel sehr gerne zum diesjährigen Ultraleichttreffen nach Havelberg gekommen. Die kurze Landebahn dort ist sehr anspruchsvoll“, findet er.

Alles gehört zur Prüfungsvorbereitung

Zum diesjährigen Tagesausflug nach Scharlibbe hat Enrico Schulz ein UL-Kleinflugzeug und drei seiner Flugschüler mitgenommen. Für sie gibt es Wechselunterricht. Einer von ihnen fliegt immer selbstständig, für die anderen beiden steht Theorieunterricht auf dem Programm. Mit der Ausbildung in Ballenstedt haben alle drei Flugschüler übrigens erst Anfang April begonnen, jetzt sind sie bereits so weit, dass Enrico Schulz sie schon auf Rundflügen um Scharlibbe herum ganz alleine unterwegs sein lässt. „Das Fliegen an fremden Plätzen ist ein Punkt im Ausbildungsprogramm und gehört zur Prüfungsvorbereitung“, erklärt er. Insgesamt jeweils fünf Stunden im Alleinflug müssen die Schüler bis zur Prüfung absolvieren.

Der Jüngste ist erst 16 Jahre alt

Zwei Stunden Alleinflug hat Marek Schmidt an dem Ausbildungstag bereits hinter sich gebracht. Denn er durfte von Ballenstedt über Magdeburg ganz alleine nach Scharlibbe fliegen – und zum Abschluss dann das ganze auch wieder zurück. „Für eine dieser Strecken benötige ich eine gute Stunde“, erzählt Marek. Mit einem Alter von gerade mal 16 Jahren „hat er großes Talent als Pilot“, erhält er auch lobende Worte von Peter Richter, der insbesondere immer wieder über die sauberen und somit sehr sicheren Landungen von Marek staunt.

Mit 17 will Marek wiederkommen

Ziel des 16-Jährigen ist es, bis zum Herbst die Berechtigung zum Fliegen von Kleinflugzeugen in seinen Händen zu halten. „Denn dann bin ich 17 und darf nach bestandener Prüfung ganz offiziell alleine starten, fliegen und landen. Und dann komme ich bestimmt auch mal wieder hierher nach Scharlibbe geflogen“, verspricht er. Derzeit darf der junge Mann das nur auf Anweisung seines Fluglehrers.