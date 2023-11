Maik Holderried ist in Wulkau zu Hause. Mit seinem Imbiss hat er einen Anlaufpunkt zwischen Havel und Elbe geschaffen, für Radler in der Sommersaison und für Nachbarn.

Im kleinen Dorf Wulkau bei Stendal hat Maik Holderried seinen Imbiss eingerichtet. Steht die Koch-Figur an der Straße, ist für die Gäste geöffnet.

Wulkau. - Radfahrer finden zwischen Elbe und Havel viel, wunderbare Landschaften und alte Gemäuer. Das Netz der Radwege ist gut. Mit „Radeln nach Zahlen“ und anderen Wegweisern entdeckt man auch Ecken, die nicht auf den ersten Blick sichtbar sind. Die Region setzt auf Tourismus. Aber wer lässt sich auf das Saisongeschäft mit den Gästen ein? Mindestens drei Lokalitäten sind nicht mehr „auf der Karte“. Personal in der Gastronomie wird überall gesucht. Radler sagten im Sommer: „Wir haben unseren Proviant dabei. Aber unterwegs auch irgendwo eine kleine Mahlzeit wäre gut.“ Diesen Wunsch hat Maik Holderried aus Wulkau auch vernommen, denn oft genug sind die Radfahrer an seinem Hof im Dorf vorbeigefahren. Nun können sie bei ihm in Wulkau anhalten, beim gerade eröffneten Imbiss „Dinner bei Leuchtenberg“.