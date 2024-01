Gemeinsam wird in Havelberg an die Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Bei Nitzow erinnert ein Gedenkstein an das frühere KZ-Außenlager Glöwen.

Havelberg. - Das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus im Rathaus in Havelberg fand großen Zuspruch. Bundeswehr, Stadt und die evangelische Kirchengemeinde hatten wie im vergangenen Jahr gemeinsam eingeladen. Zu Gast war Carmen Lange. Sie ist Leiterin der Gedenkstätte Todesmarsch im Belower Wald bei Wittstock und gab einen Einblick in ihre Arbeit. Pfarrer Teja Begrich machte deutlich: „Es gibt ein Thema in Havelberg und Nitzow, vor unserer Haustür, das uns betrifft. Dabei geht es um das Außenlager Glöwen.“