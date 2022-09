Im Seniorenzentrum Havelberg singen Bewohner das Dankeschön

Die Innere Mission Lafim blickt in Havelberg auf 75 Jahre Pflege zurück. Was mit einem Krankenhaus begann, ist nun schon seit vielen Jahren ein Seniorenzentrum.

Anlässlich des 75. Geburtstages des Evangelischen Seniorenzentrums Havelberg stimmte Veronika Schilling (links) das Dankeslied der Bewohner an.

Havelberg - „Wir danken allen, die jeden Tag für uns da sind“, sagt Veronika Schilling und stimmt das Dankeslied an, das nach der beschwingten Melodie der Schwäb’schen Eisenbahne in mehreren Strophen beschreibt, was den Bewohnern im Evangelischen Seniorenzentrum rund um die Uhr jeden Tag geboten wird. Die Kümmernitzerin ist mit ihrem Mann Herbert vor kurzem ins Betreute Wohnen der Einrichtung gezogen. Zuvor waren sie viele Jahre ehrenamtlich für Senioren im Heim da.