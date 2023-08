Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Havelberg - Wenn am Sonntag ab 17 Uhr das Instrumentalensemble der evangelischen Kirchengemeinde in der Havelberger Stadtkirche sein Konzert spielen wird, ist das ein besonderes Ereignis. Domkantor Matthias Bensch kann auf zehn Jahre kirchenmusikalische Arbeit in Havelberg zurückblicken. Schon unter den ehemaligen Domkantoren gab es kammermusikalische Aktivitäten und Leute, die sich mit ihren Instrumenten als Laienmusiker engagierten. Das Havelberger Instrumentalensemble setzt diese Tradition fort und vereint wie das Vokalensemble seit vielen Jahren Künstler aus Havelberg und der Region. Auch Rathenow, Premnitz und Genthin zählen dazu. Das Repertoire umfasst Werke von der Barockzeit bis in die Gegenwart. Musiziert und gesungen wird in verschiedenen Formationen, je nach Bedarf. Im Instrumentalensemble sind Violine oder Viola, Cello, Kontrabass, Oboe, Klarinette, Querflöten und alle Tasteninstrumente vertreten. Die Havelberger Instrumentalisten haben mit Matthias Bensch einen Leiter, der sich immer wieder Gedanken macht, wie sich alle noch besser einbringen können. Es gibt die regelmäßige gemeinsame Zeit zum Üben neben dem Einzelunterricht. Da alle Instrumentalisten noch ihrem „Broterwerb“ nachgehen, ist es umso bemerkenswerter, dass sie die Zeit und die Wege für Proben und Konzerte aufbringen. Familie und Kinder müssen sie auch noch bedenken. Es ist die Liebe zur Musik, die das möglich macht. Fünf Musiker und Musikerinnen gestalten das Konzert am Sonntag in der Stadtkirche.