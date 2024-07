Mit dem Geschäftsführer der Salus gGmbH gibt es am Donnerstag, 4. Juli, ein Gespräch zum MVZ in Havelberg. Bürger sind willkommen.

Havelberg. - Geduld und Kampfwille beweisen die Mitglieder des Vereins „Pro Krankenhaus Havelberg“ seit viereinhalb Jahren. So lange ist es her, dass die Schließung des KMG-Klinikums bekanntgeworden ist. Und bald drei Jahre ist es her, dass die Salus Altmark Holding gGmbH den Auftrag vom Land bekommen hat, ein Medizinisches Versorgungszentrum als Vorstufe für ein Gesundheitszentrum in der Hansestadt zu eröffnen. Auf Neuigkeiten dazu hofft der Verein beim Treffen mit dem Salus Geschäftsführer Jürgen Richter.