Der erste Automatenshop in Havelberg soll zum 1. Dezember öffnen. Er wird sich in einem ehemaligen Geschäft an der Uferstraße beziehungsweise Töpfergasse befinden.

Das sind die drei wichtigsten Personen für den neuen Automatenshop an der Töpfergasse in Havelberg: Daniel Peter, Sara-Zoe Ballendat und ganz hinten der Chef Dennis Martin aus Stendal.

Havelberg. - An der Theke oder anders gesagt am Biertisch entstehen die besten Ideen. So ist es auch gewesen, als sich Dennis Martin aus Stendal und Daniel Peter aus Jederitz es sich hier einmal gemütlich machten. „Das war eine Woche nach dem Pferdemarkt“, erinnert sich Daniel Peter. Und dabei sind die beiden Männer unter anderem auf den 24-Stunden-Shop in Stendal zu sprechen gekommen, den Dennis Martin dort am Hauptbahnhof seit Juni dieses Jahres betreibt.