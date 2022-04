In Havelberg teilt ein Osterfest-Besucher sein doppeltes Glück

Groß ist der Strom der Besucher in der Rathenower Straße in Havelberg. Hunderte kleine und große Leute haben ein gemeinsames Ziel: Das Osterfest im Modellsportzentrum.

Vor dem Startschuss zur großen Eiersuche stürmen die Kinder das Flugfeld am Modellsportzentrum. Dort haben die Havelberger Modellflugsportler aus zwei Flugzeugen Süßigkeiten auf die Havelwiesen fallen lassen.

Havelberg - Nach drei Jahren erstmals wieder ein Osterfest in Havelberg. Das muss gefeiert werden. Und so strömen am Sonnabend hunderte kleine und große Besucher ins Modellsportzentrum. Schließlich sind dort 1000 bunte und zehn goldene Eier versteckt.