Mit dem Fischerstechen beginnt auch in diesem Jahr der Havelberger Bootskorso. Mannschaften können sich anmelden.

In Havelberg werden standfeste „Fischer“ zum Bootskorso gesucht

Auch in diesem Jahr gibt’s zum Havelberger Bootskorso wieder ein Fischerstechen.

Havelberg - Ein beliebter Wasserspaß zum Bootskorso in Havelberg ist seit einigen Jahren das Fischerstechen. Darauf dürfen sich Akteure und Zuschauer auch in diesem Jahr wieder freuen, wenn am Sonnabend, 26. August, viel Gaudi am und auf dem Wasser geboten wird.

Zur großen Stechsause anlässlich des Havelberger Bootskorsos laden der Havelberger Wassersportverein und die Ruderriege Havelberg von 1909 herzlich ein, heißt es auf der Internetseite der Hansestadt, wo seit Freitag die Ausschreibung zu finden ist. Vom frühen Aussieben einzelner Teilnehmer am Vormittag bis zum Pokalfinale gegen 15 Uhr ist Spaß garantiert. Die Vorkämpfe finden an der Spülinsel statt. Die Finalisten kämpfen später nahe der Festmeile an der Uferstraße um die Podestplätze, berichtet Tourismuschefin Marina Heinrich.

Neben Fairness und Anerkennung winken von der Kreissparkasse Stendal ein Überraschungskelch und drei Siegerpokale. Auch die Vorjahresgewinner kommen mit Wanderpokal im Gepäck zurück und sind entschlossen, diesen zu verteidigen. Das ist eine Jugendgruppe aus Zschoppach bei Grimma, die zu einem einwöchigen Aufenthalt in Havelberg weilte und sich ganz kurzfristig für eine Teilnahme am Fischerstechen entschlossen hatte. Insgesamt waren 2022 zwölf Team am Start.

Die Mitstreiter beim Havelberger Fischerstechen müssen mindestens 18 Jahre alt und Schwimmer sein. Eine Mannschaft besteht aus einem Stecher und zwei Bootsfahrern, ein Auswechseln ist möglich. Alle Teilnehmer werden am Wettkampftag beim Bootshaus auf der Spülinsel eingewiesen. Genauere Informationen zu den Zeiten werden vorab veröffentlicht. Zum Regelwerk gehört zum Beispiel, dass der Stecher barfuß antritt und aufrecht steht. Er darf beim Gegner nur auf den Oberkörper zielen, nicht auf Kopf und unterhalb der Gürtellinie.

Die Anmeldung der Mannschaften ist im Internet unter www.havelberg.de möglich, dort gibt’s auch das Anmeldeformular. Ebenso in der Touristinfo. Bis spätestens Freitag, 25. August, um 17 Uhr registriert sich jede Mannschaft in der Touristinfo.

Zum Bootskorso sei schon so viel verraten, dass es ab dem Nachmittag wieder Musik im Bereich der Uferstraße geben wird. Geplant sind Auftritte der Berliner Partyband „Right Now“, des Shanty-Chors Berlin und als Walking Act „Sapucaiu no Samba“ mit Tänzern und Musikern des gleichnamigen deutsch-brasilianischen Kulturprojektes aus Berlin. Für Kinder wird auf der Landzunge an der Spülinsel wieder ein Extra-Programm vorbereitet.