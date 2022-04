Bürgermeisterwahl In Klietz gehen Jens Meiering und Harald Bauherr in die Stichwahl

Von den vier Bürgermeisterkandidaten in Klietz gehen zwei am 17. Oktober in die Stichwahl. Jens Meiering erhielt 38,5 Prozent der Stimmen, Harald Bauherr 33,7 Prozent.