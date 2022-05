In Warnau wurde 2021 nicht gefeiert, dafür aber viel gearbeitet

Warnau - Vereinsvorsitzender Thomas Henningsen hielt in einem Brief an die Mitglieder Rückblick aufs Vorjahr. Er sei mit dem Jahr zufrieden, resümierte er. Und hofft, dass dieses Jahr besser wird und endlich wieder gefeiert werden kann. Denn wegen der strengen Auflagen wurde auch 2021 in Warnau nicht gefeiert: Mühlenberggaudi, Maifest und andere traditionelle Zusammenkünfte mussten erneut abgeblasen werden.