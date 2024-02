Havelberg. - Der Glasfaserausbau in Havelberg soll nun starten. GlasfaserPlus will für rund 3.500 Haushalte im Gebiet der Hansestadt Anschlüsse mit bis einem Gigabit pro Sekunde realisieren. Was geplant ist und was für die Bürger wichtig zu wissen ist, steht im Mittelpunkt der Infoveranstaltung, die am heutigen Donnerstag um 18 Uhr im Rathaussaal beginnt.

Bürgermeister Mathias Bölt (parteilos) hatte im Juni vorigen Jahres eine Absichtserklärung mit der Telekom unterzeichnet, für die GlasfaserPlus den Ausbau vornehmen wird. Heute Abend wird unter anderem erklärt, wie der Ausbau erfolgt, wie die Glasfaser ins Haus kommt und was Bürger tun müssen, um einen Anschluss zu bekommen. „Glasfaser bedeutet schnelles und stabiles Internet für unsere Bürgerinnen und Bürger. Und das ist wichtiger denn je. Denn mit dieser modernen Technologie steigt nicht nur die Lebensqualität, sie wirkt sich auch positiv auf den Wert von Immobilien aus. So wird uns bald das ganze Potenzial der digitalen Welt zur Verfügung stehen, ob im Home Office oder beim Surfen“, so der Bürgermeister.

GlasfaserPlus stellt ihr Netz allen Telekommunikationsanbietern zur Verfügung. Nutzer haben damit die freie Wahl, bei welchem Unternehmen sie Internet, Telefon oder Fernsehen buchen möchten, informiert die GmbH. Für den Ausbau in Havelberg hat die Telekom angekündigt, das Netz der GlasfaserPlus nutzen zu wollen. Weiter heißt es, dass GlasfaserPlus eine Immobilie kostenfrei anschließt, wenn während der Ausbauphase ein Glasfaser-Tarif bei einem Telekommunikationsanbieter abgeschlossen wird. Dazu benötige das Unternehmen lediglich eine Genehmigung, den Anschluss herstellen zu dürfen, weil die Arbeiten dafür auf Privatgrund geschehen. Näheres dazu gibt es bei der Infoveranstaltung.

Für die Hansestadt bedeutet dieser Glasfaserausbau eine Verbesserung des Internetanschlusses. Gegenüber vielen Dörfern im Elb-Havel-Winkel, die über DNSNet Glasfaser bekommen haben, war das Stadtgebiet außen vor geblieben, weil es bereits über Internet verfügte. Nun also soll auch hier und in Warnau Glasfaser Einzug halten.