Sandau - Die Konzertreihe „In capella“ bietet musikalische Erlebnisse mit landes- und bundesweiten Preisträgern des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ speziell auf Kirchenbühnen. Das Gotteshaus in Sandau gehörte zu den zwölf ausgewählten Spielstätten für das 28. Jugendmusikfest in Sachsen-Anhalt.

Claudia Lange, Bürgermeisterin der Stadt Sandau (parteilos) und Kirchenältester Peter Busse begrüßten die jungen Musiker und alle Gäste. Die Stadt Sandau hatte die Schirmherrschaft über das Konzert im Elbestädtchen übernommen. Mitglieder der Kirchengemeinde hatten für den Blumenschmuck im Kirchenschiff gesorgt. Der Förderverein der Kirche hatte im Turm Garderobe sowie die Versorgung mit selbst gebackenem Kuchen und einem herzhaften Imbiss für die jungen Musiker und Organisatoren der Konzertreihe vorbereitet.

Solo und als Quartett

Das Programm war mit Werken von Bach, Beethoven, Debussy, Liszt und Dvorák anspruchsvoll. Hingabe und Leidenschaft erfüllten vom ersten bis zum letzten Ton das Kirchenschiff. Zugleich gab es eine sehr angenehme Zusammenstellung zu hören, deren Faszination man sich kaum entziehen konnte. Wer waren die jungen Leute, die ihre Instrumente so fantastisch beherrschen? Maria Dossin, Yuliana Leichenko, Henrike Glembocki und Carlos Elfert spielen seit 2017 als Streichquartett der Kreismusikschule des Altmarkkreises Salzwedel zusammen. Als Formation erspielten sie Preise bei „Jugend musiziert“, auch solistisch konnten sie in Wettbewerben überzeugen. Maria Dossin aus Salzwedel ist 17 Jahre und besucht das Gymnasium. Als Violinistin war sie dabei, als das Streichquartett den 2. Preis im Landeswettbewerb in diesem Jahr errang. Gefragt nach ihrem Berufswunsch, antwortet sie: „Musikerin.“ Ebenso soll die Zukunft von Yuliana Leichenko aus Gardelegen aussehen. Die Achtzehnjährige spielt auch Violine und besucht noch das Gymnasium. Henrike Glembocki ist 17 Jahre und in Salzwedel zu Hause. Sie spielt die Viola im Streichquartett. Auf die Frage, wie lange sie schon mit dem Instrument übt, sagt sie: „Vier Jahre sind es mittlerweile.“ Was den späteren Beruf angeht, hat sie noch keine Entscheidung getroffen: „Es ist noch offen, was es wird.“

Der Salzwedeler Carlos Elfert spielt das Cello im Quartett, ist 16 Jahre und besucht noch das Gymnasium. Seit neun Jahren geht er zum Cello-Unterricht. Daneben bleibt noch Platz für sportliche Hobbys wie Schwimmen und Laufen.

Pianist Jonathan Schuschke aus Halle ist Landessieger. Foto: Max Tietze

Als Solist am Klavier stellte sich Jonathan Schuschke in Sandau vor. Er ist 14 Jahre und in Halle zu Hause. Beim Bundeswettbewerb gab es für den Gymnasiasten einen 3. Preis. Neben der Musik ist Kampfsport für ihn wichtig.

Emma Clara Maß aus Kuhlhausen zeigte ihr Können am Klavier. Foto: Max Tietze

Emma Clara Maß ist 16 Jahre und wohnt in Kuhlhausen. Den ersten musikalischen Unterricht hat die Gymnasiastin in der Havelberger Musikschule bekommen. Jetzt fährt sie zum Privatunterricht nach Berlin. Was beruflich nach der Schule kommt, weiß sie noch nicht. Auf jeden Fall gibt es nur ein Hobby für sie, die Musik. Neben dem klassischen Klavierspiel ist sie bei der Kirchenband von Andreas Gierke aus Kamern dabei.

Tae-Young Hyun begann mit vier Jahren, Violine zu spielen. Foto: Max Tietze

Musik ist Leidenschaft

Tae-Young Hyun ist ebenfalls in Halle an der Saale zu Hause. Der 18-Jährige besucht das Gymnasium. In der Kategorie Violine solo war er Teilnehmer beim Bundeswettbewerb. Sein Musikwunsch ist mit einem Wort gesagt: „Violinist. Andere Hobbys gibt es nicht. Musik ist meine Leidenschaft.“

Jakob Benjamin Hilpert aus Halle überzeugte am Klavier. Foto: Max Tietze

Jakob Benjamin Hilpert kommt aus Halle, ist 19 Jahre und hat in diesem Jahr sein Abitur bestanden. In Bundeswettbewerben bekam er mehrere Preise. Ab Herbst will er in Bonn Mathematik studieren.

Bürgermeisterin Claudia Lange dankte nach dem Konzert auch den Angehörigen der jungen Leute, denn sie kümmern sich um Fahrten und Übungsstunden. Als Organisatoren der Konzertreihe waren Sebastian Berakdar und Leonhard Rottschäfer vor Ort. Sie nahmen den Wunsch mit, dass Sandau zukünftig wieder Spielort für eine solche Veranstaltung werden kann.

Die Sandauer Kirche mit der Sonderausstellung über den Quempas ist für Besucher noch bis Ende Oktober täglich geöffnet. Das nächste Konzert an diesem Ort wird im Rahmen des Musikfestes Altmark stattfinden. Thomas Stein und Edgar Kraul sind mit dem Programm „Kleine Dinge“ am 11. November um 15 Uhr zu Gast.