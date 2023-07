Mit dem Musical „Die Schrift an der Wand“ von Hella Heizmann begeisterten Laiendarsteller aus den Regionen Stendal, Salzwedel, Burg und Magdeburg das Publikum in Sandau. Auch Musiker, Techniker und Kostümschneider bringen ihre Freizeit in das Musicalprojekt Altmark ein.

Sandau - Am vergangenen Sonntag gab es doppelten Anlass, in die Kirche von Sandau zu gehen. Mit einem feierlichen Gottesdienst wurde das Pfarrerpaar Catharina und Hartwig Janus verabschiedet, danach war das Musical „Die Schrift an der Wand“ zu erleben. Michael Kleemann, Superintendent vom Kirchenkreis Stendal, erinnerte dabei an die Amtseinführung 2011.