Bauvorhaben Jan Walther: „Jetzt müssen wir auf unserem Platz in Nitzow Dampf machen“

Der Schützenplatz in der Ortschaft Nitzow hat sich zu Wochenbeginn in eine Baustelle verwandelt. In kurzer Zeit wollen die Mitglieder des Schützenvereins hier ein lange gehegtes Vorhaben in die Tat umsetzen.