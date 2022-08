Jeden Tag positive Corona-Tests im Havelberger Testzentrum

Havelberg - In den meisten Fällen ist der Schnelltest nicht mehr kostenlos und muss aus dem Grund vorab in der Havel-Apotheke in der Semmelweisstraße bezahlt werden. Dort wird dann ein Gutschein dafür ausgegeben, der nicht nur am Tag des Erwerbs, sondern noch lange darüber hinaus seine Gültigkeit behält.