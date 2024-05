Havelberg. - Ob zur Arbeit, zum Einkaufen oder in der Freizeit: Ab kommenden Montag, 3. Juni, zählt jeder mit dem Fahrrad zurückgelegte Kilometer in Havelberg. Und das 21 Tage lang. Denn die Stadt beteiligt sich zum ersten Mal am Stadtradeln.

Bei diesem Wettbewerb geht es darum, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei ist es egal, ob Teilnehmer bereits jeden Tag mit dem Rad fahren. Jeder Kilometer zählt – erst recht, wenn er sonst mit dem Auto zurückgelegt wird, heißt es von den Machern von Stadtradeln. Es ist eine Kampagne des Klima-Bündnisses.

Teams können sich anmelden

Bis Donnerstagnachmittag hatten sich 104 Teilnehmer in 20 Teams bei der Hansestadt für die Aktion angemeldet. Auch das Rathaus stellt ein Team, berichtet Amtsleiter André Gerdel. Vom 3. bis 23. Juni sind alle Interessierten aufgerufen, so viele Radkilometer wie möglich zu schaffen. Mitmachen können Einwohner der Einheitsgemeinde sowie Menschen, die in Havelberg arbeiten, in einem Verein aktiv sind oder eine Schule besuchen. Unter stadtradeln.de/havelberg kann sich jeder Teilnehmer registrieren und einem bereits vorhandenen Team beitreten oder ein eigenes gründen. ▪ Fürs Sammeln kann jeder Kilometer online ins km-Buch eingetragen oder direkt über die Stadtradeln-App getrackt werden. Radelnde ohne Internetzugang können wöchentlich die Radkilometer per Kilometer-Erfassungsbogen in der Touristinformation melden. Wo die Radkilometer zurückgelegt werden, ist übrigens egal, denn Klimaschutz endet an keiner Stadt- oder Landesgrenze. Zum Auftakt gibt es am Montag, 3. Juni, ab 16 Uhr eine Veranstaltung am Haus der Flüsse. Für den Motivationsschub für die um 16.45 Uhr startende Feierabendtour nach Sandau sorgen die 9. Klassen der Sekundarschule mit einem Kuchenbasar. Für die bessere Planung der Veranstaltung wird um Anmeldung bis 1. Juni per Mail an tourist-information@havelberg.de oder Telefon 039387/79091 gebeten. Weitere Infos gibt es im Internet.

2023 haben deutschlandweit 1,1 Millionen Menschen aus 2.836 Kommunen 227 Millionen Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt. Damit haben sie knapp 37.000 Tonnen CO2 im Vergleich zu einer Autofahrt eingespart. Beim Stadtradeln gibt es zudem auch Preise zu gewinnen.