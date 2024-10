Teja Begrich hat die nächsten Havelberger Dialoge zum Thema „Jüdisches Leben heute“ vorbereitet. Von den Autoren werden Bücher zu den Veranstaltungen angeboten. Am Dienstag kommt der Chefredakteur der „Jüdischen Allgemeinen“ in den Paradiessaal am Dom. Exemplare dieser Zeitung wird es dann auch geben.

Havelberg. - Nur wenige Tage vor dem Anschlag der Hamas auf Juden in Israel am 7. Oktober 2023 hielt Pfarrer Teja Begrich in Havelberg die Reiseplanung für Israel in seinen Händen. Die Kirchengemeinde wollte im November dieses Jahres das Land erkunden. Heute hält er sein Handy in seinen Händen. Eine App zeigt ihm, wo in Israel Raketen landen. Ein gutes Jahr nach dem Massaker ist an Frieden im Nahen Osten nicht zu denken. Und der Konflikt wirkt sich hierzulande aus.