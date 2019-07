Kinder und Jugendliche aus Nah und Fern sind Teilnehmer des Judo-Sommerlagers in Havelberg.

Havelberg l Erlebnisreiche Tage verbringen 26 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 17 Jahren zusammen mit ihren Betreuern im Judo-Sommerlager auf der Havelberger Spülinsel. Der Havelberger Wassersportverein ist bereits zum 21. Male Ausrichter der Ferienfreizeit, die natürlich nicht nur aus Trainingseinheiten im Judo besteht.

Aktionstag bei der Bundeswehr

Traditionell gehört dazu auch ein Aktionstag bei der Bundeswehr, zu welchem die Teilnehmer auf den Pionierübungsplatz nach Nitzow eingeladen waren. Soldaten aus der 3. Kompanie des Panzerpionierbataillons 803 in Havelberg – diese ist Patenkompanie des Wassersportvereins – hatten wieder alles für einen interessanten, kurzweiligen Aufenthalt vorbereitet. Am Vormittag standen für die in fünf Gruppen aufgeteilten jungen Judosportler aus Blankenburg, Rathenow, Stendal, Tangermünde, Klietz und Havelberg fünf Wettbewerbsstationen auf dem Programm: Memory, Baumstamm zersägen, ein Geschicklichkeitsparcours mit Wasserholen für eine Kübelspritze, Leitergolf und Aufrüstung eines Schlauchbootes. Für jede Gruppe wurde an jeder Station die Zeit gestoppt und am Ende durch das Summieren aller Zeiten die Siegergruppe ermittelt. Die Auswertung und Auszeichnung erfolgte dann am Abend auf der Havelberger Spülinsel.

Fahrten im Schlauchboot

Auch am Nachmittag gab es noch viel Spaß auf dem Übungsplatz: bei Fahrten mit einer Schwimmbrückenfähre, mit dem Transportpanzer „Fuchs“ oder mit den schnellen Schlauchbooten. Mit diesen ging es auch zurück zur Spül­insel.