Jugendlicher aus Havelberg triumphiert gleich zweimal

Havelberg. - Großer Jubel in der Abteilung Kegeln des SV 90 Havelberg. Denn zum ersten Mal überhaupt ist ein Nachwuchstalent aus der Abteilung im Einzelwettbewerb der Altersklasse U14 in Rendsburg Deutscher Meister im Bohlekegeln geworden. Ansonsten klappte das bei den Nachwuchstalenten aus Havelberg nur gemeinsam mit weiteren Startern in der Mannschaft des Kreiskeglerverbandes Stendal. Auch in diesem Jahr, womit Johannes Heins sich nun als zweifacher Deutscher Meister 2024 bezeichnen kann.