Julien Goldner baut in Havelberg seine Biogärtnerei auf und setzt auf kurze Lieferwege im Landkreis Stendal und darüber hinaus. Wie ist die Ernte verlaufen?

Nachhaltige Gärtnerei in Havelberg

Mit der eigenen Gärtnerei geht es für Julien Goldner in Havelberg Schritt für Schritt voran.

Havelberg - Noch ist im Herbst Zeit zum Ernten bei Gemüsegärtner Julien Goldner in Havelberg. Brokkoli und verschiedene Kohlsorten sind jetzt dran. Und was ist sonst noch in dem jungen Betrieb im Landkreis Stendal gewachsen?