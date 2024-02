Yannick Zimmermann unterrichtet als 21-Jähriger am Gymnasium Havelberg einmal wöchentlich im Fach Geografie. In drei Jahren würde er gern als Lehrer dort arbeiten.

Junger Mann aus Sandau ist zurück in seiner Schule in Havelberg

Eine Unterrichtsstunde in Geografie gibt Yannick Zimmermann (links) am Gymnasium in Havelberg hier für die Schüler aus der KIasse 9.2.

Havelberg. - Vor drei Jahren hat Yannick Zimmermann am Gymnasium in Havelberg sein Abitur gemacht. Zum Schuljahresstart 2023/2024 ist er wieder in das Schulgebäude zurückgekehrt. An jedem Montag gibt der 21-Jährige Sandauer hier Unterricht. Sechs Stunden lang Geografie für die Klassenstufen 8 bis 10.