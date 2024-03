Kamern/Sandau. - Als im vergangenen Jahr die Havellandschau in Kamern zu Ende ging, hätte es durchaus die letzte sein können. Doch der Verein der Rassekaninchenfreunde „Züchterglück“ entschied sich im 60. Jahr seines Bestehens, weiterzumachen. Mit einem veränderten Konzept wollen die Mitglieder die Schau in der Seegemeinde im Landkreis Stendal weiter organisieren. Das kommt den Älteren im Verein entgegen, die sich freuen, wenn junge Leute ihr Herz für Kaninchen entdecken.

Lesen Sie auch:Kaninchenschau im Kreis Stendal: Lange Ohren und schönes Fell

Dass sich alljährlich einige Hundert Kaninchen in der Ausstellung in Kamern präsentieren können, ist für Züchter und Besucher gleichermaßen gut. Die Havellandschau genießt Anerkennung in der Region. Die Gäste bekommen an zwei Tagen eine große Zahl an Rassekaninchen zu sehen, im Hintergrund sind die Monate der Vorbereitung, und danach muss die Halle sofort wieder für den Sport betriebsbereit sein.

Urlaub für die Ausstellung

Die Mitglieder vom „Züchterglück“ sind wie die in anderen Vereinen seit Jahrzehnten aktiv, und wenn Ausstellungszeit ist, wird bei denen, die noch im Job sind, Urlaubszeit eingeplant. Es wird in diesem Jahr die 27. Havellandschau in Kamern geben, wo sich die Kaninchen von ihrer schönsten Seite zeigen. Die Tombola wird nicht mehr dazugehören, aber für Kaffee und Kuchen wird wieder gesorgt. Dass die Veranstaltung überhaupt in dem Umfang über die Jahre stattfand, war durch viele Helfer, Unterstützung durch die Gemeinde Kamern und Sponsoren möglich, alles auch wichtige Säulen für die Zukunft.

Über das vergangene Jahr im Vereinsleben berichtete der stellvertretende Vorsitzende Erhard Michael anstelle des Vorsitzenden Reinhard Gauert bei der Jahreshauptversammlung in Sandau. Die Themen älter werdende Mitglieder und Strukturänderungen in den Verbänden betreffen nicht nur die Kaninchenzüchter. Im vergangenen Jahr gab es das Jubiläum der Vereinsgründung vor 60 Jahren. Die Mitglieder würdigten das Ereignis mit einer Bootsfahrt.

Ehrung für Tier und Mensch

Im aktuellen Jahr stehen neben der Ausstellungsvorbereitung für die Vereinsmitglieder die Stallbegehung und die Tischbewertung an. Es sind Pflichtaufgaben im Interesse der Tiere und die dazu eingeplanten geselligen Zusammenkünfte, weswegen die Kaninchenfreunde sich darauf freuen.

Wenn in Kamern etwas los ist, ob Strandfest oder Sportliches, sind die Züchter als Helfer dabei. Gegenseitige Unterstützung ist nach ihrer Ansicht wichtig.

Andreas Engel (rechts) ist Vereinsmeister in Kamern beim Rassekaninchenzuchtverein. Erhard Michael überreichte noch weitere Ehrungen an ihn. Foto: Max Tietze

Vereinsmeister für das vergangene Jahr wurde Andreas Engel. Dafür bekam er den Wanderpokal in Form einer Holztafel, sie trägt die Namensplaketten des jeweiligen Jahrgangs. Seit 1999 gehört Andreas Engel dem Verein an, war über viele Vorsitzender und ist nun Zuchtwart. Er sagt: „Ich bin jetzt schon zum 13. Mal Vereinsmeister geworden. Unser Verein wurde 1963 gegründet, jetzt bin ich Vereinsmeister im Jubiläumsjahr. Das kann man nicht planen.“ Zufrieden zeigten sich die Mitglieder, dass es seit der Corona-Pause insgesamt wieder aufwärts geht.

Vereinsmeister wird, wer im vergangenen Jahr die höchste Punktzahl bei einer Tierbewertung bekommen hat. Der älteste Züchter bei den Kamernschen Kaninchenfreunden ist Erhard Michael mit 79 Jahren. Er ist froh, dass immer wieder neue Menschen dazukommen, die ihre Zeit den Tieren widmen.

Kathleen Rückert aus Tangermünde ist die jüngste Züchterin im Verein und sagt: „Es gibt in diesem Jahr drei wichtige Jahreszahlen für mich. Seit Januar 2024 stehe ich in Kamern in der Mitgliederliste. Es war etwa 2004, als für mich die Kaninchen zu einem richtigen Hobby wurden. Und ich selbst bin Jahrgang 1994.“ Es war die Liebe zu den Tieren, die sie schließlich zur Züchterin für Kleinsilber schwarz werden ließen.