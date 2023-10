Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kamern. - Die 26. Havellandschau in Kamern ist nach Ansicht von Besuchern und Kaninchenzüchtern sehr gut geworden. Für die Organisation war der Rassekaninchenzuchtverein „Züchterglück“ aus Kamern zuständig, der in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen feiern durfte. Es waren 28 Züchter an der Schau beteiligt. Alle angemeldeten 197 Kaninchen hatten teilgenommen. Insgesamt eine beachtliche Zahl, denn es wurde mehrfach deutlich, dass es immer schwieriger wird, für dieses schöne Hobby eine so große Ausstellung zu bewerkstelligen.