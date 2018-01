Endspurt! Jede freie Minute widmen die Wuster Karnevalisten jetzt der Vorbereitung der närrischen Zeit.

Wust l Die mit der ersten Prunksitzung am 27. Januar beginnt. Es folgen weitere Veranstaltungen am 28. Januar für Senioren sowie am 2. und 3. Februar im Saal des „Schwarzen Adlers“. Restkarten sind noch zu haben bei Heidi Elster, informiert Präsident Enrico Reumann.

Einer der Orte, an denen sich die Gruppen zur Verbereitung treffen, ist die Schule. Hier befindet sich der Fundus, in dem noch nach Stoffen und anderen Accessoires gesucht wird. Der Speiseraum verwandelt sich am Wochenende in eine Mal- und Nähstube. Da wird probiert, korrigiert und vor allem viel gelacht. „Auch wenn die Vorbereitung zeitintensiv ist, so haben wir alle doch Spaß“, berichtet Heidi Elster, die zu UBDH und zur Mütterbande gehört und auch das Männerballett trainiert.

Die 15. Session des WCC steht unter dem Motto „Auf die Bäume ihr Affen! Der Tarzan schreit, im Wuster Dschungel beginnt die Narrenzeit!“