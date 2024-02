Für den TV-Kanal Kika sind am Donnerstag Havelberger Schüler beim Wettstreit „Die beste Klasse Deutschlands“ angetreten. In vier Spielen gilt es sich zu beweisen.

Bevor es ernst wurde in der Aula des Schulzentrums Havelberg, sind von der Produktionsfirma aus Köln noch Klassenfotos gemacht worden.

Havelberg. - Im Scheinwerferlicht sind am Donnerstag in der Aula des Havelberger Schulzentrums die Mädchen und Jungen aus der Klassenstufe 6 des Diesterweg-Gymnasiums in Havelberg erstrahlt. Die Schüler waren die Hauptakteure für das Fernsehen, und zwar für den Kinderkanal.