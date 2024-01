Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Havelberg. - „Die Pilze haben uns schon das zweite Jahr in Folge so richtig im Stich gelassen“, sagt Klaus Heidrich. Der Havelberger ist Vorsitzender des Fördervereins Naturschutz im Elb-Havel-Winkel, der sein Domizil am und im alten Forsthaus im Havelberger Mühlenholz hat.